Premio Alfieri del Lavoro: allori al Quirinale anche per uno giovane salernitano

C'è anche un salernitano, tra i 25 studenti meritevoli del Premio Alfieri del Lavoro: Giovanni Lo Schiavo del liceo classico Tasso riceverà, infatti, gli allori al Quirinale, il prossimo 30 ottobre, in occasione del conferimento delle Onoreficence ai 25 Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno

Premio “Alfieri del Made in Italy” - Zurino “Nomi dell’eccellenza nell’export” - In questi anni abbiamo incontrato e aiutato oltre duemila aziende e il filo conduttore di tutte le nostre iniziative è quello di far conoscere il talento dell’imprenditore italiano, di farsi valere e marcare territori che per altri Paesi sono difficili da conquistare. “Il nostro Forum del 2018 e da tempo stavamo pensando a questa iniziativa – commenta Lorenzo Zurino, imprenditore e presidente del ... (Unlimitednews.it)

