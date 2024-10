Perugia, cambio al vertice del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale: il nuovo comandante (Di lunedì 21 ottobre 2024) cambio al vertice del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Perugia. Il 22 ottobre 2024, spiega una nota, è l’ultimo giorno per il colonnello Guido Barbieri che si congeda dopo 39 anni di servizio e cede l’incarico di comandante del Nucleo Tpc dell’Umbria al Mmaggiore Fabio Alfieri Perugiatoday.it - Perugia, cambio al vertice del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale: il nuovo comandante Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)aldeldi. Il 22 ottobre 2024, spiega una nota, è l’ultimo giorno per il colonnello Guido Barbieri che si congeda dopo 39 anni di servizio e cede l’incarico didelTpc dell’Umbria al Mmaggiore Fabio Alfieri

