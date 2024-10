Napoli, lunedì 28 ottobre convegno “Narcisismo e Relazioni Tossiche” al Maschio Angioino (Di lunedì 21 ottobre 2024) lunedì 28 ottobre, alle ore 15,30, nella suggestiva cornice della Sala della Loggia del Maschio Angioino, si terrà il convegno-dibattito dal titolo “Narcisismo e Relazioni Tossiche”, organizzato dalla cantautrice Giovanna Ferrara in occasione dell’uscita del suo ultimo singolo “Narcisista”. Napoli, lunedì 28 ottobre convegno “Narcisismo e Relazioni Tossiche” al Maschio Angioino L’incontro, realizzato con la L'articolo Napoli, lunedì 28 ottobre convegno “Narcisismo e Relazioni Tossiche” al Maschio Angioino Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, lunedì 28 ottobre convegno “Narcisismo e Relazioni Tossiche” al Maschio Angioino Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)28, alle ore 15,30, nella suggestiva cornice della Sala della Loggia del, si terrà il-dibattito dal titolo “”, organizzato dalla cantautrice Giovanna Ferrara in occasione dell’uscita del suo ultimo singolo “Narcisista”.28” alL’incontro, realizzato con la L'articolo28” alTeleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Sulla rotta di Marco Polo : Venezia-Chieti" - giovedì 24 ottobre il convegno organizzato da Teate Nostra - In occasione dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, l’associazione culturale Teate Nostra con il dipartimento di Lettere, Arti e Scienze sociali e dipartimento Scienze mediche orali e biotecnologiche dell’università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, organizza per giovedì 24 ottobre alle ore 17... (Chietitoday.it)

“La transizione dell’automotive per artigiani e Pmi” - convegno della Cna martedì 22 ottobre - Concluderanno i lavori il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, e il presidente nazionale CNA, Dario Costantini. 15, si terrà l’evento “La transizione dell’automotive per artigiani e Pmi”. ROMA – Martedì 22 ottobre, a Roma (Auditorium CNA Nazionale – piazza Mariano Armellini, 9A) con inizio alle 15. (Lopinionista.it)

Sabato 19 ottobre il convegno "La tutela dei centri storici" - Sabato 19 ottobre alle 15 il convegno "La tutela dei centri storici" all'auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano in via Sant'Eufemia 12. L'importante tema della tutela sarà affrontato da relatori di primo piano. (Ilpiacenza.it)