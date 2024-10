Migranti in Albania, Cdm vara decreto su Paesi sicuri (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il provvedimento mira a blindare gli hotspot in Albania Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legge sui Paesi sicuri che mira a 'blindare' gli hotspot in Albania. La misura 'trasla' l'elenco dei 22 Paesi considerati sicuri dal decreto interministeriale della Farnesina, l'Interno alla Giustizia, a un decreto ad hoc, con l'obiettivo Sbircialanotizia.it - Migranti in Albania, Cdm vara decreto su Paesi sicuri Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il provvedimento mira a blindare gli hotspot inIl Consiglio dei ministri ha dato via libera allegge suiche mira a 'blindare' gli hotspot in. La misura 'trasla' l'elenco dei 22consideratidalinterministeriale della Farnesina, l'Interno alla Giustizia, a unad hoc, con l'obiettivo

Cpr in Albania - il governo approva il decreto legge sui Paesi sicuri per il rimpatrio dei migranti - L’operazione, dunque, è stata quella di “proteggere” l’utilizzo degli hotspot in Albania dalle decisioni dei tribunali trasferendo la lista dei 22 Paesi considerati sicuri del decreto interministeriale di Farnesina, Viminale e Giustizia in un decreto ad hoc, che diventa norma primaria. L’Ansa scrive che il decreto varato dal governo «dovrebbe rendere norma primaria l’indicazione dei Paesi sicuri ... (Open.online)