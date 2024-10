Marvel’s Spider-Man 2 annunciato per PC (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sony, in collaborazione con Insomniac Games e Nixxes Software annuncia l’arrivo su PC del tanto atteso Marvel’s Spider-Man 2, il quale verrà distribuito sia tramite Steam che Epic Games Store a partire dal 30 Gennaio 2025, a distanza di un anno del debutto della versione PS5. Spider-Man sta tornando su PC Anche se il gioco è distribuito da Sony e sviluppato da Insomniac Games, ad occuparsi dell’ottimizzazione e trasposizione su PC ci ha pensato Nixxes Software. I giocatori potranno vestire sia i panni di Peter Parker che di Miles Morales, i quali dovranno affrontare Venom, che minaccia di trasformare l’intera città in simbionti. Peter Parker dispone di abilità da simbionte mentre Miles Morales si affida ai poteri bioelettrici esplosivi, entrambi sono comunque sia potenziabili che personalizzabili, con uno dei tanti costumi da sbloccare nel corso dell’avventura. Gamerbrain.net - Marvel’s Spider-Man 2 annunciato per PC Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sony, in collaborazione con Insomniac Games e Nixxes Software annuncia l’arrivo su PC del tanto atteso-Man 2, il quale verrà distribuito sia tramite Steam che Epic Games Store a partire dal 30 Gennaio 2025, a distanza di un anno del debutto della versione PS5.-Man sta tornando su PC Anche se il gioco è distribuito da Sony e sviluppato da Insomniac Games, ad occuparsi dell’ottimizzazione e trasposizione su PC ci ha pensato Nixxes Software. I giocatori potranno vestire sia i panni di Peter Parker che di Miles Morales, i quali dovranno affrontare Venom, che minaccia di trasformare l’intera città in simbionti. Peter Parker dispone di abilità da simbionte mentre Miles Morales si affida ai poteri bioelettrici esplosivi, entrambi sono comunque sia potenziabili che personalizzabili, con uno dei tanti costumi da sbloccare nel corso dell’avventura.

