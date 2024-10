Malattie rare, Giornata mastocitosi: monumenti in viola e video che spiega cos'è (Di lunedì 21 ottobre 2024) 'mastocitosi? Te lo spiego' è il video lanciato da Asimas in occasione della Giornata mondiale dedicata alla malattia spesso diagnosticata anche dopo 6 anni Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Tre minuti per raccontare, anzi 'spiegare' attraverso immagini e videografiche la mastocitosi, una ma Ilgiornaleditalia.it - Malattie rare, Giornata mastocitosi: monumenti in viola e video che spiega cos'è Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) '? Te lo spiego' è illanciato da Asimas in occasione dellamondiale dedicata alla malattia spesso diagnosticata anche dopo 6 anni Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Tre minuti per raccontare, anzi 're' attraverso immagini egrafiche la, una ma

Malattie rare - Giornata mastocitosi : monumenti in viola e video che spiega cos’è - (Adnkronos) – Tre minuti per raccontare, anzi 'spiegare' attraverso immagini e videografiche la mastocitosi, una malattia rara, complessa e poco conosciuta, caratterizzata dalla crescita anomala e dall'accumulo in organi e tessuti di mastociti, un particolare tipo di cellule del sistema immunitario. (Periodicodaily.com)

Malattie rare - Giornata mastocitosi : monumenti in viola e video che spiega cos'è - E' proprio a causa di questa varietà, e della rarità della malattia, che spesso sono necessari anni, in media 3,5, per ricevere una diagnosi corretta e ottenere un trattamento adeguato, che oggi è sempre più attuabile grazie all'arrivo delle nuove terapie di precisione. . "Il compito di Asimas è far emergere le persone con mastocitosi non diagnosticata e questo obiettivo si può raggiungere solo ... (Liberoquotidiano.it)

