Istat, circa 23.500 nuovi nati conquistano il doppio cognome (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Sono circa 23.500 i nati nel 2023 ai quali i genitori hanno attribuito il doppio cognome. L’analisi dei dati sulle nascite consente ai Ricasoli dell’Istat di verificare in che misura la novità legislativa relativa all’attribuzione anche del cognome materno al nato (sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016) sia stata recepita dai genitori in Italia negli ultimi anni. Nel 2023 i nati residenti in Italia registrati con il doppio cognome paterno e materno sono il 6,2% del totale, in aumento di 3,8 punti percentuali sul 2020. Quotidiano.net - Istat, circa 23.500 nuovi nati conquistano il doppio cognome Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Sono23.500 inel 2023 ai quali i genitori hanno attribuito il. L’analisi dei dati sulle nascite consente ai Ricasoli dell’di verificare in che misura la novità legislativa relativa all’attribuzione anche delmaterno al nato (sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016) sia stata recepita dai genitori in Italia negli ultimi anni. Nel 2023 iresidenti in Italia registrati con ilpaterno e materno sono il 6,2% del totale, in aumento di 3,8 punti percentuali sul 2020.

