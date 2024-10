Inchiesta ultras, il Tribunale del Riesame conferma i domiciliari per il gestore dei parcheggi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gherardo Zaccagni, gestore di alcuni parcheggi fuori dallo stadio Meazza, e uno dei 19 arrestati lo scorso 30 settembre, si è visto confermare l’ordinanza di arresti domiciliari. I giudici del Tribunale del Riesamedi Milano hanno infatti respinto il ricorso della difesa, dopo l’udienza dei giorni scorsi. Zaccagni, accusato di fabbricazione di documenti falsi e accesso abusivo a sistema informatico, si era avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Domenico Santoro. Stando alle indagini, avrebbe versato circa 4mila euro al mese “per circa due anni”, come gestore di parcheggi vicino allo stadio, ai capi ultrà interisti Vittorio Boiocchi e Andrea Beretta. A fare da intermediario nel presunto racket sui parcheggi sarebbe stato Giuseppe Caminiti, legato all’esponente della ‘ndrangheta Giuseppe Calabrò. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gherardo Zaccagni,di alcunifuori dallo stadio Meazza, e uno dei 19 arrestati lo scorso 30 settembre, si è vistore l’ordinanza di arresti. I giudici deldeldi Milano hanno infatti respinto il ricorso della difesa, dopo l’udienza dei giorni scorsi. Zaccagni, accusato di fabbricazione di documenti falsi e accesso abusivo a sistema informatico, si era avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Domenico Santoro. Stando alle indagini, avrebbe versato circa 4mila euro al mese “per circa due anni”, comedivicino allo stadio, ai capi ultrà interisti Vittorio Boiocchi e Andrea Beretta. A fare da intermediario nel presunto racket suisarebbe stato Giuseppe Caminiti, legato all’esponente della ‘ndrangheta Giuseppe Calabrò.

