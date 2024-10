"Il mistero della Parola", Erri De Luca apre il ciclo di conferenze 2024-2025 del Settore Apostolato Biblico (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sarà lo scrittore Erri De Luca ad aprire venerdì 8 novembre alle ore 19, all’Auditorium San Francesco al Prato, la stagione 2024-2025 del SAB, Settore Apostolato Biblico, con il sostegno di Fondazione Perugia e il patrocinio di Associazione Biblica Italiana, Arcidiocesi di Perugia-Città della Perugiatoday.it - "Il mistero della Parola", Erri De Luca apre il ciclo di conferenze 2024-2025 del Settore Apostolato Biblico Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sarà lo scrittoreDead aprire venerdì 8 novembre alle ore 19, all’Auditorium San Francesco al Prato, la stagionedel SAB,, con il sostegno di Fondazione Perugia e il patrocinio di Associazione Biblica Italiana, Arcidiocesi di Perugia-Città

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Buchmesse - tripudio di pubblico per Erri De Luca al Padiglione Italia - (Adnkronos) – Il caffè letterario, uno dei ‘vicoli’ della Piazza Italiana progettata dallo studio Stefano Boeri Interiors, è stata letteralmente assaltata dal pubblico per il l’incontro 'Di Genesi incerta' che ha visto protagonista lo scrittore Erri De Luca e il fisico Guido Tonelli. Sin da un’ora prima del panel, iniziato alle 12. (Webmagazine24.it)

Buchmesse - tripudio di pubblico per Erri De Luca al Padiglione Italia - […]. Lo scrittore e il fisico Guido Tonelli a confronto sul tema universale della Genesi Il caffè letterario, uno dei ‘vicoli’ della Piazza Italiana progettata dallo studio Stefano Boeri Interiors, è stata letteralmente assaltata dal pubblico per il l’incontro 'Di Genesi incerta' che ha visto protagonista lo scrittore Erri De Luca e il fisico Guido Tonelli. (Sbircialanotizia.it)

Buchmesse - tripudio di pubblico per Erri De Luca al Padiglione Italia - Roma, 19 ott. Il fatto di essere felici vuol dire essere vivi e il fatto di essere vivi comporta anche tutti gli scongiuri che facciamo ogni volta che uno scienziato ci dice che siamo alle strette”, la sala ride alla battuta di De Luca che continua: “Gli scienziati ci raccontano come finisce il mondo e come noi possiamo accelerare questo processo. (Liberoquotidiano.it)