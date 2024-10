Ilfattoquotidiano.it - Il Gladiatore 2, da Los Angles arriva il tam tam entusiasta della ristrettissima anteprima a Los Angeles

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il2 non sarà un flop come il sequel di Joker, anzi è bellissimo. Oramai il tam tam attorno al sequel del celebre film di Ridley Scott è partito. Dopo una sorta diper pochi addetti ai lavori il film arriverà in sala (13 novembre in Francia, 14 in Italia, 22 negli Stati Uniti) con il vento in poppa e i migliori auspici di rendita commerciale e nomination agli Oscar. Partiamo dai brevi tweet pubblicati su X – le recensioni sono sotto embargo per un po’ – da alcuni presenti alla premiere losangelina di qualche giorno fa Si va dal “miglior film di Scott dai tempi di The martian” agli elogi sperticati (“brillano”) per Paul Mescal e Denzel Washington.