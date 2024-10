Gravissimo infortunio sul lavoro a Uboldo: operaio di 43 anni colpito da ritorno di fiamma (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio critico di infortunio sul lavoro ha avuto luogo presso la Sicad, un’azienda di Uboldo, specializzata nella produzione di nastro adesivo. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, suscitando preoccupazione per la salute e la sicurezza dei lavoratori in contesti industriali. La vittima, un operaio di 43 anni, ha riportato gravi ustioni al volto ed è stato immediatamente trasportato in un’ospedale per le cure necessarie. L’incidente: dinamica e conseguenze L’incidente è avvenuto poco prima delle 16, quando, secondo le prime ricostruzioni, l’operaio stava lavorando sulla miscelazione di sostanze chimiche utilizzate nel processo produttivo. Durante questa operazione, un ritorno di fiamma ha coinvolto l’uomo, provocando ustioni di secondo grado al volto. Gaeta.it - Gravissimo infortunio sul lavoro a Uboldo: operaio di 43 anni colpito da ritorno di fiamma Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio critico disulha avuto luogo presso la Sicad, un’azienda di, specializzata nella produzione di nastro adesivo. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, suscitando preoccupazione per la salute e la sicurezza dei lavoratori in contesti industriali. La vittima, undi 43, ha riportato gravi ustioni al volto ed è stato immediatamente trasportato in un’ospedale per le cure necessarie. L’incidente: dinamica e conseguenze L’incidente è avvenuto poco prima delle 16, quando, secondo le prime ricostruzioni, l’stava lavorando sulla miscelazione di sostanze chimiche utilizzate nel processo produttivo. Durante questa operazione, undiha coinvolto l’uomo, provocando ustioni di secondo grado al volto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Macellaio morì di Covid - Tribunale di Parma riconosce l’infortunio sul lavoro - Inail condannata. La distanza non poteva rappresentare una garanzia di sicurezza e le barriere di plexiglass sono state installate solo successivamente. (Parma.repubblica.it)

Macellaio morì per il Covid - riconosciuto l'infortunio sul lavoro - . . Lo fa. Il trattamento economico andrà agli eredi. La sua morte nel 2020 a causa del Covid. Adesso quel decesso è stato riconosciuto dal tribunale di Parma come infortunio mortale sul lavoro, condannando l’Inail, che aveva rigettato la domanda per un macellaio deceduto, appunto, quattro anni fa. (Parmatoday.it)

Macellaio morì per il Covid - il Tribunale di Parma lo riconosce come infortunio sul lavoro - . La distanza, che peraltro si riduceva nelle operazioni di cassa, non poteva dunque rappresentare una garanzia di sicurezza e le barriere di plexiglass sono state installate solo successivamente. Il tribunale ha infatti nominato un consulente tecnico che ha concluso ritenendo maggiormente probabile il fatto che il macellaio avesse contratto il virus in ambito lavorativo. (Ilfattoquotidiano.it)