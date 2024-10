Lanazione.it - Grande risultato per il Mercatino dei ragazzi del Calcit di domenica 20 ottobre in piazza San Jacopo

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 212024 –per ildeideldi20inSan. «Con l'edizione di ieri inSansi terminano i mercatini all'aperto; ringraziamo tutti per la presenza e per l'impegno , un particolare grazie agli espositori storici per l'esempio !» L'incasso è stato di euro 12.700,32 che destineremo al sostenimento del servizio di cure domiciliari oncologiche - servizio SCUDO. Le prossime iniziative che si svolgeranno nei mesi di Novembre e Dicembre saranno : 15 novembre al Teatro Petrarca spettacolo che racconta la bella storia del; il calendario 2025, la spedizione di circa 70.000 lettere ad enti e famiglie, la mostra di Natale del gruppo femminile, ilal coperto a Puglia ed altro.