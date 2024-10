Cultweb.it - Da Max Pezzali a Mike Bongiorno, chi è Elia Nuzzolo, l’astro nascente della recitazione

(Di lunedì 21 ottobre 2024)è un attore di soli 24 anni ma con all’attivo già due ruoli importanti: quello di Maxnella serie original di Sky sugli 883, Hanno ucciso l’Uomo Ragno. E quello di un giovanenel film televisivo in due puntate,, in onda stasera e domani su Rai 1, diretto da Giuseppe Bonito.nasce a Prato (Firenze) il 4 luglio 2000, sotto il segno del Cancro. Si interessa allaverso i 13 anni, iniziando a frequentare un corso di cinema alla scuola Anna Magnani con Chiara Lucianti. L’insegnante lo spinge a considerare questa come sua professione. Così,arriva a Roma per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia, dove si diploma nel 2022. Il debutto al cinema è nell’horror di Annarita Zambrano, RossoSperanza, dove interpreta Tommaso. Poi, il grande salto con Hanno ucciso l’Uomo Ragno e