Gaeta.it - Criticità meteo nel lametino: interruzioni stradali e disagi per gli abitanti

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un'ondata di maltempo ha colpito duramente il catanzarese, in particolare il comprensorio, causando gravie complicazioni nei collegamenti. Gli episodi di maltempo, iniziati nelle ore notturne, hanno portato asignificative della viabilità e all'isolamento di alcune comunità locali, rendendo necessaria l'attivazione di misure di emergenza da parte dei vigili del fuoco e delle autorità competenti.e isolamenti La situazione si è rivelata critica sin dalle prime ore di ieri, quando è stata segnalata l'interruzione della SS 280 in direzione di Lamezia Terme. Questo importante snodo stradale, fondamentale per il traffico della zona, è stato chiuso a causa di smottamenti e alberi caduti lungo la carreggiata.