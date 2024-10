Cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale EIP Italia: un tributo a 60 anni di diritti umani (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Mercoledì 30 ottobre, l’Auditorium della Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II” a Roma ospiterà la Cerimonia di premiazione della 52esima edizione del Concorso Nazionale EIP Italia. Un appuntamento che si inserisce nel contesto delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario del celebre discorso “I Have a Dream” di Martin Luther King, rinnovando l’impegno per i diritti umani, la pace e l’educazione civica nelle scuole Italiane. Un Concorso ricco di partecipazione L’edizione attuale del Concorso ha visto la partecipazione di circa 90 istituti scolastici provenienti da diverse regioni Italiane. Gli studenti hanno proposto lavori che spaziano dalla poesia ai giornali scolastici, dall’arte al teatro, affrontando temi centrali per la società contemporanea. Gaeta.it - Cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale EIP Italia: un tributo a 60 anni di diritti umani Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Mercoledì 30 ottobre, l’Auditorium della BibliotecaCentrale “Vittorio Emanuele II” a Roma ospiterà ladidella 52esima edizione delEIP. Un appuntamento che si inserisce nel contesto delle celebrazioni per il sessantesimoversario del celebre discorso “I Have a Dream” di Martin Luther King, rinnovando l’impegno per i, la pace e l’educazione civica nelle scuolene. Unricco di partecipazione L’edizione attuale delha visto la partecipazione di circa 90 istituti scolastici provenienti da diverse regionine. Gli studenti hanno proposto lavori che spaziano dalla poesia ai giornali scolastici, dall’arte al teatro, affrontando temi centrali per la società contemporanea.

