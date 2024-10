Benevento, domani la ripresa: mercoledì seduta a porte aperte (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è la gara con la Casertana in programma domenica 27 ottobre alle 15:30 al “Ciro Vigorito” nel mirino dei giallorossi di Auteri che domani inizieranno la loro marcia di avvicinamento al secondo derby consecutivo. Dopo il blitz di Potenza con il 3-0 rifilato al Sorrento, l’allenatore del Benevento ha concesso due giorni di riposo alla squadra che riprenderà a lavorare domani all’Antistadio Imbriani. mercoledì pomeriggio, invece, la società ha programmato una seduta a porte aperte. Questa la nota: “Il Benevento Calcio comunica che mercoledì 23 ottobre sarà possibile assistere dagli spalti dell’Antistadio ‘Carmelo Imbriani’ alla seduta pomeridiana dei giallorossi in programma alle ore 15:00?. L'articolo Benevento, domani la ripresa: mercoledì seduta a porte aperte proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Benevento, domani la ripresa: mercoledì seduta a porte aperte Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è la gara con la Casertana in programma domenica 27 ottobre alle 15:30 al “Ciro Vigorito” nel mirino dei giallorossi di Auteri cheinizieranno la loro marcia di avvicinamento al secondo derby consecutivo. Dopo il blitz di Potenza con il 3-0 rifilato al Sorrento, l’allenatore delha concesso due giorni di riposo alla squadra che riprenderà a lavorareall’Antistadio Imbriani.pomeriggio, invece, la società ha programmato una. Questa la nota: “IlCalcio comunica che23 ottobre sarà possibile assistere dagli spalti dell’Antistadio ‘Carmelo Imbriani’ allapomeridiana dei giallorossi in programma alle ore 15:00?. L'articololaproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Franzese : al via domani riprese a Benevento nuova trasmissione Italia1 - Lo dichiara, in una nota, la presidente della Commissione Cultura del Comune di Benevento, Mara Franzese. È questa una importantissima opportunità promozionale per la città di Benevento: il richiamo mediatico dei personaggi coinvolti, la visibilità nazionale garantita dal canale Mediaset, oltre che la messa in onda durante il fine settimana in una delle fasce orarie più competitive del ... (Puntomagazine.it)

Benevento - al via domani le riprese del nuovo format di Italia1 - L’obiettivo è quello di rilanciare l’attrazione di produzioni audiovisive sul territorio beneventano, come promozione della città. Ed è questo solo il primo passo di un percorso intrapreso con la Film Commission della Regione Campania, che doverosamente ringrazio, verso una sempre maggiore possibilità di delocalizzazione delle produzioni televisive e cinematografiche sul nostro territorio”. (Anteprima24.it)

Benevento 5 - domani il debutto a Torino contro la L84. Collarile : “Umiltà e determinazione” - La L84 è una squadra costruita per lottare fino alla fine per la vittoria del campionato, ma noi non saremo la vittima sacrificale”. Queste le sue dichiarazioni. Forse soltanto domani me ne renderò conto”. In vista dell’esordio ufficiale dei giallorossi, ha parlato nel pre-gara il dg del Benevento 5, Antonio Collarile. (Anteprima24.it)