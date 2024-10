Austin, nuovo pacchetto da 400 milioni di aiuti a Kiev (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il capo del Pentagono Lloyd Austin, durante la sua visita a Kiev, ha annunciato lo stanziamento di un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina del valore di 400 milioni di dollari. Lo riporta Ukrinform. Austin ha dato l'annuncio del nuovo pacchetto di aiuti durante un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Sotto la guida di Joe Biden, gli Stati Uniti continuano ad aumentare il sostegno all'Ucraina. Oggi voglio annunciare lo stanziamento di un pacchetto di aiuti presidenziali da 400 milioni di dollari per munizioni, equipaggiamento militare e armi per l'Ucraina", ha detto Austin. Quotidiano.net - Austin, nuovo pacchetto da 400 milioni di aiuti a Kiev Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il capo del Pentagono Lloyd, durante la sua visita a, ha annunciato lo stanziamento di undimilitari all'Ucraina del valore di 400di dollari. Lo riporta Ukrinform.ha dato l'annuncio deldidurante un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Sotto la guida di Joe Biden, gli Stati Uniti continuano ad aumentare il sostegno all'Ucraina. Oggi voglio annunciare lo stanziamento di undipresidenziali da 400di dollari per munizioni, equipaggiamento militare e armi per l'Ucraina", ha detto

