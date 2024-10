Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Ho rischiato ed è andata bene: sapevo che avevo meno da perdere di Martin”

(Di domenica 20 ottobre 2024)centra la 62a vittoria della sua carriera, la terza in questa stagione e vince sull’amato circuito di Phillip Island il Gran Premio d’Australia. Nonostante una partenza sfortunata e difficile, il Cabroncito ha trovato una rimonta fantastica e ha vinto il duello appassionante con Jorgenel finale. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Questo weekend mi sono trovato molto, ma soprattutto oggi in garaveramente un grande passo. Non mi aspettavo di vincere dopo l’errore commesso subito in partenza, non mi aspettavo di prendereperché lui era molto forte, ma ho deciso di non risparmiare la gomma, andare a tutta e vedere dove sarei arrivato. Quell’inconveniente alla partenza mi ha fatto fare una rimonta fantastica piena di rischi”.