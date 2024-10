MotoGP GP Australia 2024 Di Giannantonio | Miglior gara dell’anno peccato per il podio

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) “Un garone, il. Guido bene, sono tornato aggressivo, veloce, ma ho gestito anche molto bene le gomme. Per ilun po’ mi dispiace, è l’obiettivo per questocon la squadra, non era lontano oggi”. Fabio Difesteggia un comunque ottimo quarto posto nel GP d’a Phillip Island. “In termini di performance è stato un gran weekend, devo essere ottimista: dopo la lesione, siamo riusciti a tornare in un trend di crescita, abbiamo massimizzato il nostro pacchetto tecnico e siamo tornati ad un ottimo livello ora”, ha aggiunt. “Non ho tanto da dire, avevamo un bel potenziale, ma non abbiamo portato a casa molto. Sono state due cadute forti, soprattutto quella di ieri e sono un po’ dolorante alla spalla sinistra. Oggi si poteva fare bene, nonostante il long lap, ma ho poi commesso un errore.