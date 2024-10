Sport.quotidiano.net - Lo Spezia adesso sogna: il grande successo di Salerno e il secondo posto solitario

(Di domenica 20 ottobre 2024) La, 20 ottobre 2024 – Poche feste, serve lavorare. Anche se loha ripreso subito domenica mattina 20 ottobre a lavorare, ilcontro la Salernitana all’Arechi è di quelli che può davvero mettere le ali. Uno 0-2 secco quello rifilato ai campani, che dàfiducia alla formazione di D’Angelo. Le reti di Soleri e Bertola fannore i tifosi. I tre punti significanoin solitaria in una serie cadetta molto combattuta. Un risultato importante. Con una delle due reti particolarmente spettacolare: quella di Soleri è infatti arrivata in rovesciata. "La rovesciata è stata una cosa istintiva, una giocata che sento mia e che provo anche in allenamento, ma a prescindere dal gol sono felice perché abbiamo fatto unavittoria", dice Soleri.