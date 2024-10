LIVE – Monza-Milano 0-1 (29-31, 5-4): Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA (Di domenica 20 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE di Monza-Milano, partita valevole per la quarta giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. I brianzoli di Massimo Eccheli, dopo il netto ko incassato a Civitanova, vogliono sfruttare il campo di casa per tornare al successo e guadagnare posizioni. Dall’altra parte della rete c’è un’altra squadra lombarda, quella guidata da Roberta Piazza, anch’essa a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna contro Trento. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 20 ottobre all’OpiquadArena di Monza. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale LIVE della partita tra Mint Vero volley Monza ed Allianz Milano della Superlega 2024/2025 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Latestualedi, partita valevole per la quarta giornata di andata del campionato didi. I brianzoli di Massimo Eccheli, dopo il netto ko incassato a Civitanova, vogliono sfruttare il campo di casa per tornare al successo e guadagnare posizioni. Dall’altra parte della rete c’è un’altra squadra lombarda, quella guidata da Roberta Piazza, anch’essa a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna contro Trento. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 20 ottobre all’OpiquadArena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Mint Veroed Allianzdelladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

LIVE Monza-Milano - Superlega volley in DIRETTA : il derby lombardo promette scintille - 52: In recupero c’è Osmany Juantorena, la cui esperienza in campo farà sicuramente comodo ai brianzoli e tra poco (forse anche oggi), dopo un’adeguata preparazione, sarà pronto anche Ivan Zaytsev, all’ultima stagione indoor prima del “tuffo” sulla sabbia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18. (Oasport.it)

LIVE Monza-Milano - Superlega volley in DIRETTA : il derby lombardo promette scintille - 00! . CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la quarta giornata di Superlega tra Mint Vero Volley Monza e Allianz Milano. Derby col profumo d’Europa ma anche con l’odore non proprio inebriante dei bassifondi della classifica, quello in programma domenica nell’ambito della quarta giornata di Superlega di volley maschile. (Oasport.it)

