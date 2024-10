Karsdorp ricorda la polemica con Mourinho: “Mi ha dato del traditore otto volte nello spogliatoio…” (Di domenica 20 ottobre 2024) 2024-10-18 20:09:17 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Il rapporto tra Rick Karsdorp e Jose Mourinho Durante entrambi i soggiorni a Roma fu, a dir poco, tumultuoso. Il picco più drammatico si è avuto quando Mou, dopo la partita contro il Sassuolo, ha dichiarato che un giocatore aveva “tradito” gli altri della squadra visto il suo scarso rendimento riferito a Karsdorp. Il giocatore, ora al PSV, ha ricordato l’episodio nel corso di un’intervista a ‘Nu.nl’. “Mi ha chiamato traditore otto volte nello spogliatoio, ma pubblicamente non avrebbe dovuto farlo. Ha commesso un errore e non mi ha mai chiesto scusa ma non è quel tipo d’uomo. () “Ho salvate sul cellulare delle conversazioni divertenti con Mourinho (di prima, ndr), ecco perché sono rimasto sorpreso dal suo comportamento”. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di domenica 20 ottobre 2024) 2024-10-18 20:09:17 Serie A: Confermato! Abbiamo tradper voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Il rapporto tra Ricke JoseDurante entrambi i soggiorni a Roma fu, a dir poco, tumultuoso. Il picco più drammatico si è avuto quando Mou, dopo la partita contro il Sassuolo, ha dichiarato che un giocatore aveva “tradito” gli altri della squadra visto il suo scarso rendimento riferito a. Il giocatore, ora al PSV, hato l’episodio nel corso di un’intervista a ‘Nu.nl’. “Mi ha chiamatospogliatoio, ma pubblicamente non avrebbe dovuto farlo. Ha commesso un errore e non mi ha mai chiesto scusa ma non è quel tipo d’uomo. () “Ho salvate sul cellulare delle conversazioni divertenti con(di prima, ndr), ecco perché sono rimasto sorpreso dal suo comportamento”.

