Israele, online piani per attacco a Iran. Inchiesta Usa su fuga di notizie (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – I piani di Israele per colpire l'Iran vengono rivelati. Gli Stati Uniti hanno avviato un'indagine sulla diffusione documenti dell'intelligence classificati. E' la Cnn a far scattare l'allarme sulla base delle informazioni fornite da persone a conoscenza dell'argomento. Una fonte, in particolare, ha confermato l'autenticità dei documenti che avrebbero dovuto rimanere riservato. "E' molto L'articolo Israele, online piani per attacco a Iran. Inchiesta Usa su fuga di notizie proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Idiper colpire l'vengono rivelati. Gli Stati Uniti hanno avviato un'indagine sulla diffusione documenti dell'intelligence classificati. E' la Cnn a far scattare l'allarme sulla base delle informazioni fornite da persone a conoscenza dell'argomento. Una fonte, in particolare, ha confermato l'autenticità dei documenti che avrebbero dovuto rimanere riservato. "E' molto L'articoloperUsa sudiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte ledi Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele - online piani per attacco a Iran. Inchiesta Usa su fuga di notizie - Israele, d’altra parte, non ha mai diffuso comunicazioni pubbliche relative al possesso di armi nucleari né, ovviamente, all’intenzione di usarle. E’ superfluo dire che il ‘leak’ arrivi in un momento cruciale. I documenti, datati 15 e 16 ottobre e quindi estremamente recenti, hanno iniziato a circolare online nella giornata di venerdì e in particolare sono stati pubblicati su Telegram dal ... (Ildenaro.it)

Israele - online piani per attacco a Iran. Inchiesta Usa su fuga di notizie - Gli Stati Uniti hanno avviato un'indagine sulla diffusione documenti dell'intelligence classificati. Una fonte, in particolare, ha confermato l'autenticità dei documenti che avrebbero dovuto rimanere riservato. E' la Cnn a far scattare l'allarme sulla base delle informazioni fornite da persone a conoscenza dell'argomento. (Periodicodaily.com)

Israele - online piani per attacco a Iran. Inchiesta Usa su fuga di notizie - Su Telegram documenti datati 15 e 16 ottobre. E' la Cnn a far scattare l'allarme sulla base delle informazioni fornite da persone a conoscenza dell'argomento. Gli Stati Uniti hanno avviato un'indagine sulla diffusione documenti dell'intelligence classificati. Una fonte, in particolare, ha confermato l'autenticità […]. (Sbircialanotizia.it)