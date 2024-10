Israele, online piani per attacco a Iran. Inchiesta Usa su fuga di notizie (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – I piani di Israele per colpire l’Iran vengono rivelati. Gli Stati Uniti hanno avviato un’indagine sulla diffusione documenti dell’intelligence classificati. E’ la Cnn a far scattare l’allarme sulla base delle informazioni fornite da persone a conoscenza dell’argomento. Una fonte, in particolare, ha confermato l’autenticità dei documenti che avrebbero dovuto rimanere riservato. “E’ molto preoccupante”, ha detto un funzionario alla Cnn. I documenti, datati 15 e 16 ottobre e quindi estremamente recenti, hanno iniziato a circolare online nella giornata di venerdì e in particolare sono stati pubblicati su Telegram dal canale Middle East Spectator. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Idiper colpire l’vengono rivelati. Gli Stati Uniti hanno avviato un’indagine sulla diffusione documenti dell’intelligence classificati. E’ la Cnn a far scattare l’allarme sulla base delle informazioni fornite da persone a conoscenza dell’argomento. Una fonte, in particolare, ha confermato l’autenticità dei documenti che avrebbero dovuto rimanere riservato. “E’ molto preoccupante”, ha detto un funzionario alla Cnn. I documenti, datati 15 e 16 ottobre e quindi estremamente recenti, hanno iniziato a circolarenella giornata di venerdì e in particolare sono stati pubblicati su Telegram dal canale Middle East Spectator.

