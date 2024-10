Conte dopo Empoli-Napoli: “Reazione giusta. Gilmour ha fatto una grande cosa” | VIDEO (Di domenica 20 ottobre 2024) Antonio Conte dopo la vittoria del Napoli: Reazione tattica e elogio ai tifosi Il Napoli vince una partita complicata contro l’Empoli, imponendosi per 1-0 grazie a un rigore di Khvicha Kvaratskhelia. Nel post-gara, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, analizzando la prestazione della squadra e gli aspetti su cui lavorare per il futuro. “Volevamo vincere, era una gara fondamentale”, ha dichiarato Conte. “Avevo avvertito i ragazzi che sarebbe stata una partita difficile. L’Empoli è una delle squadre più in forma del campionato, nessuno aveva segnato qui e ci aspettavamo tante insidie. Il primo tempo non mi è piaciuto, siamo stati timidi e un po’ impauriti, non abbiamo approcciato bene la gara e questo si è visto in tanti aspetti”. Conte ha poi parlato del cambio di approccio nella ripresa: “Nel secondo tempo ho cambiato qualcosa a livello tattico. Napolipiu.com - Conte dopo Empoli-Napoli: “Reazione giusta. Gilmour ha fatto una grande cosa” | VIDEO Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Antoniola vittoria deltattica e elogio ai tifosi Ilvince una partita complicata contro l’, imponendosi per 1-0 grazie a un rigore di Khvicha Kvaratskhelia. Nel post-gara, Antonioha parlato in conferenza stampa, analizzando la prestazione della squadra e gli aspetti su cui lavorare per il futuro. “Volevamo vincere, era una gara fondamentale”, ha dichiarato. “Avevo avvertito i ragazzi che sarebbe stata una partita difficile. L’è una delle squadre più in forma del campionato, nessuno aveva segnato qui e ci aspettavamo tante insidie. Il primo tempo non mi è piaciuto, siamo stati timidi e un po’ impauriti, non abbiamo approcciato bene la gara e questo si è visto in tanti aspetti”.ha poi parlato del cambio di approccio nella ripresa: “Nel secondo tempo ho cambiato quala livello tattico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Empoli-Napoli 0-1 - Gemmi : “Contenti della prestazione - non capisco il rigore” - Così Roberto Gemmi, direttore sportivo dell’Empoli, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta interna per 1-0 contro il Napoli nell’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025. HIGHLIGHTS EMPOLI-NAPOLI 0-1 (VIDEO) The post Empoli-Napoli 0-1, Gemmi: “Contenti della prestazione, non capisco il rigore” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Napoli passa a Empoli - Conte felice a metà : “Siamo stati impauriti. Gilmour timido” - Il verbo è “noi” non “io” nelle mie squadre. La passione e l’entusiasmo dei tifosi non deve toglierla nessuno, né allenatore né la proprietà. Magari la storia e la tradizione ci portava sempre ad avere difficoltà. C’erano tante insidie, sicuramente non mi è piaciuto il primo tempo. Ho 30 anni e passa di calcio alle spalle, so che stiamo costruendo una base. (Calciomercato.it)

Napoli - Conte : “Male nel primo tempo - l’Empoli è una squadra in forma” - . The post Napoli, Conte: “Male nel primo tempo, l’Empoli è una squadra in forma” appeared first on SportFace. Abbiamo diverse possibilità da sfruttare viste le caratteristiche dei giocatori, il secondo tempo è stato totalmente diverso e abbiamo meritato di passare in vantaggio, è stata una partita equilibrata. (Sportface.it)