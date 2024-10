Concorso per 14 docenti della scuola dell’infanzia a Genova: scadenza il 18 novembre 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Comune di Genova ha indetto un Concorso per l'assunzione di 14 insegnanti della scuola dell'infanzia. I contratti offerti sono a tempo pieno e indeterminato. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 18 novembre 2024. I candidati devono essere in possesso dei titoli di studio indicati nel bando ufficiale. L'articolo Concorso per 14 docenti della scuola dell’infanzia a Genova: scadenza il 18 novembre 2024 . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Comune diha indetto unper l'assunzione di 14 insegnantidell'infanzia. I contratti offerti sono a tempo pieno e indeterminato. Laper presentare la domanda è fissata per il 18. I candidati devono essere in possesso dei titoli di studio indicati nel bando ufficiale. L'articoloper 14il 18

