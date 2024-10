Come ha fatto la propaganda iraniana ad avere intelligence Usa? (Di domenica 20 ottobre 2024) I media americani pubblicano preoccupazioni raccolte anonimamente tra funzionari di intelligence riguardo una fuga di notizie pubblicata due giorni fa su un canale Telegram che sponsorizzava il regime iraniano. Si tratta di informazioni altamente riservate, confermano alcune delle fonti, che possono essere condivise solo con i membri del Five Eyes — il raggruppamento anglofono tra Usa, UK, Canada, Australia e Nuova Zelanda, legato da una condivisione quasi totale dell’intelligence raccolta. Si parla dei piani di attacco di Israele, dei movimenti di truppe e di simulazioni offensive, parte dei preparativi per l’azione contro l’Iran in ritorsione al bombardamento del primo ottobre (ne abbiamo scritto ieri). Queste informazioni confermano innanzitutto che gli Stati Uniti non sono a conoscenza delle preparazioni di Israele, delle sue volontà . Formiche.net - Come ha fatto la propaganda iraniana ad avere intelligence Usa? Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di domenica 20 ottobre 2024) I media americani pubblicano preoccupazioni raccolte anonimamente tra funzionari diriguardo una fuga di notizie pubblicata due giorni fa su un canale Telegram che sponsorizzava il regime iraniano. Si tratta di informazioni altamente riservate, confermano alcune delle fonti, che possono essere condivise solo con i membri del Five Eyes — il raggruppamento anglofono tra, UK, Canada, Australia e Nuova Zelanda, legato da una condivisione quasi totale dell’raccolta. Si parla dei piani di attacco di Israele, dei movimenti di truppe e di simulazioni offensive, parte dei preparativi per l’azione contro l’Iran in ritorsione al bombardamento del primo ottobre (ne abbiamo scritto ieri). Queste informazioni confermano innanzitutto che gli Stati Uniti non sono a conoscenza delle preparazioni di Israele, delle sue volontà .

