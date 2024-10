Che tempo che fa, stasera in tv: Al Pacino e gli altri ospiti della puntata (Di domenica 20 ottobre 2024) In arrivo un nuovo appuntamento con “Che tempo che fa", in onda oggi, domenica 20 ottobre 2024. La trasmissione inizia alle 19.30 con l'anteprima "Che tempo che farà", seguita dalle interviste in studio a partire dalle 20.00. Il programma, già un pilastro del palinsesto del canale Nove, vede Europa.today.it - Che tempo che fa, stasera in tv: Al Pacino e gli altri ospiti della puntata Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) In arrivo un nuovo appuntamento con “Cheche fa", in onda oggi, domenica 20 ottobre 2024. La trasmissione inizia alle 19.30 con l'anteprima "Cheche farà", seguita dalle interviste in studio a partire dalle 20.00. Il programma, già un pilastro del palinsesto del canale Nove, vede

Pure i consulenti del lavoro chiedono più tempo per l’adesione al concordato : “Difficoltà aggravate dalle modifiche normative” - . Misure che al momento non sono previste dalle bozze della legge di Bilancio 2025. E ci sono “difficoltà operative derivanti dai tempi stretti a disposizione per completare queste complesse operazioni, ulteriormente aggravate dalle recenti modifiche normative“, cioè la sanatoria aggiunta in corsa durante il passaggio parlamentare. (Ilfattoquotidiano.it)

Previsioni meteo Livorno - allerta arancione per temporali dalle 16 di oggi alle 7 di domani 18 ottobre - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY La sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico (frane e allagamenti) e temporali a partire dalle 16 di oggi, giovedì 17 ottobre, fino alle 7 del giorno dopo lungo la zona costiera. . (Livornotoday.it)

Ancora maltempo a Milano : dalle 12 di giovedì 17 ottobre scatta allerta meteo gialla per rischio idrogeologico - A Milano, le precipitazioni iniziate nella prima mattinata di oggi dovrebbero peggiorare nella giornata di domani. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha emanato l'allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalle 12 di giovedì 17 ottobre.Continua a leggere . (Fanpage.it)