Buchmesse, tripudio di pubblico per Erri De Luca al Padiglione Italia (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Il caffè letterario, uno dei ‘vicoli' della Piazza Italiana progettata dallo studio Stefano Boeri Interiors, è stata letteralmente assaltata dal pubblico per il l'incontro 'Di Genesi incerta' che ha visto protagonista lo scrittore Erri De Luca e il fisico Guido Tonelli. Sin da un'ora prima del panel, iniziato alle 12.30, i posti a sedere andavano esauriti, non solo sulle sedie. Con due personaggi del calibro di De Luca e Tonelli, il pubblico lo aveva previsto: sarebbe stato un incontro appassionante. E non aveva torto. “Ho scritto Genesi per spiegare cosa dice la scienza contemporanea dell'origine del mondo e nasce dalla consapevolezza che fin dai tempi più remoti, è stato chiesto di spiegare le origini del mondo e cosa ci circonda. Liberoquotidiano.it - Buchmesse, tripudio di pubblico per Erri De Luca al Padiglione Italia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Il caffè letterario, uno dei ‘vicoli' della Piazzana progettata dallo studio Stefano Boeri Interiors, è stata letteralmente assaltata dalper il l'incontro 'Di Genesi incerta' che ha visto protagonista lo scrittoreDee il fisico Guido Tonelli. Sin da un'ora prima del panel, iniziato alle 12.30, i posti a sedere andavano esauriti, non solo sulle sedie. Con due personaggi del calibro di Dee Tonelli, illo aveva previsto: sarebbe stato un incontro appassionante. E non aveva torto. “Ho scritto Genesi per spiegare cosa dice la scienza contemporanea dell'origine del mondo e nasce dalla consapevolezza che fin dai tempi più remoti, è stato chiesto di spiegare le origini del mondo e cosa ci circonda.

