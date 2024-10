Abodi “Regioni e Governo uniti per lo sport” (Di domenica 20 ottobre 2024) BARI (ITALPRESS) – “Lo sport è materia concorrente con la riforma del Titolo V e noi puntiamo molto sul fatto i due livelli, cioè quello del Governo nazionale e quello del Governo delle Regioni, concorrano al raggiungimento dell’obiettivo della diffusione dello sport, che non è soltanto vittoria di medaglie ma è pratica diffusa, lo sport per tutti e di tutti”. Lo ha affermato questa sera a Bari il ministro dello sport Andrea Abodi a margine della cerimonia inaugurale del 3° Festival delle Regioni e delle Province autonome e della firma del protocollo per il Giro delle Regioni di ciclismo. xa2/sat Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Abodi “Regioni e Governo uniti per lo sport” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) BARI (ITALPRESS) – “Loè materia concorrente con la riforma del Titolo V e noi puntiamo molto sul fatto i due livelli, cioè quello delnazionale e quello deldelle, concorrano al raggiungimento dell’obiettivo della diffusione dello, che non è soltanto vittoria di medaglie ma è pratica diffusa, loper tutti e di tutti”. Lo ha affermato questa sera a Bari il ministro delloAndreaa margine della cerimonia inaugurale del 3° Festival dellee delle Province autonome e della firma del protocollo per il Giro delledi ciclismo. xa2/sat Unlimited News - Notizie dal mondo

