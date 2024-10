Serie A Femminile | Inter-Juventus Women, probabili formazioni e dove vederla in tv (Di sabato 19 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre alle ore 12:00, l'Inter ospiterà la Juventus Women all'Arena Civica di Milano per la settima giornata della Serie A Femminile. Un incontro atteso, che promette spettacolo e intensità. Le bianconere arrivano a questo match con grande entusiasmo dopo la straordinaria vittoria Torinotoday.it - Serie A Femminile | Inter-Juventus Women, probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre alle ore 12:00, l'ospiterà laall'Arena Civica di Milano per la settima giornata della. Un incontro atteso, che promette spettacolo e intensità. Le bianconere arrivano a questo match con grande entusiasmo dopo la straordinaria vittoria

Pallanuoto femminile - scatta il campionato di Serie A1. Tutte le big in trasferta nella prima giornata - Sono quattro gli incontri che verranno disputati in questo sabato: attesa per vedere in acqua le campionesse in carica de L’Ekipe Orizzonte Catania, che è ospite della neopromossa Vela Nuoto Ancona. Inizia la nuova stagione. Ora si fa sul serio: scatta oggi infatti il campionato di Serie A1 di pallanuoto al femminile. (Oasport.it)

SERIE A FEMMINILE. Nerazzurre in casa contro la Juventus domani. Piovani : "Questa squadra ha un grande cuore» - Una settimana di stop, almeno, per lei. Domani alle ore 12 l’Inter ospita la Juventus, scontro al vertice nella Serie A femminile. A. M. L. Ora la Juventus: sappiamo che è fortissima ed è in fiducia, ma noi dobbiamo lavorare per arrivare pronte alla sfida". Le bianconere veleggiano in vetta con sei vittorie in sei gare, le nerazzurre cercano l’impresa dopo il pareggio con la Roma e la vittoria ... (Sport.quotidiano.net)

Pinerolo-Cuneo oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley - Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Wash4green Pinerolo e Honda Olivero Cuneo della massima serie del campionato italiano. Vanno a caccia dei primi punti della stagione anche le ragazze di Lorenzo Pintus, reduci dai ko contro Scandicci e Chieri. CALENDARIO 3^ GIORNATA: DATA, ORARIO E TV TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E ... (Sportface.it)