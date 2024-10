Ilrestodelcarlino.it - "Riattivati tutti i servizi socio educativi"

(Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo la pausa estiva l’Amministrazione di Montegiorgio riattivaper la prima infanzia, ma anche attività dedicate alle persone più avanti con gli anni. Un programma illustrato dall’assessore aisociale Maria Giordana Bacalini, conche sono già stati avviati e altri pronti a partire nel breve periodo. "Il 2 di settembre sono stati aperti il Nido d’infanzia del capoluogo accreditato per 30 posti – commenta Maria Giordana Bacalini – per bambini da 3 mesi a 3 anni e la Sezione primavera della frazione di Piane con 10 posti che accoglie bambini con età compresa fra 24 e 36 mesi. Questisono una valida risorsa per le famiglie oltre a favorire lo sviluppo psicofisico del minore. Entrambe le strutture attraverso un progetto predisposto dal Comune, saranno gestite dalla Cooperativa sociale ‘Il Faro’ di Macerata.