New Zealand vince America' s Cup terzo trionfo di fila

AGI - Terza America's Cup di fila per il Defender Emirates Team New Zealand. Nelle acque di Barcellona, i kiwi sfruttano il primo match ball per chiudere la 37esima finale del più antico trofeo internazionale contro Ineos Britannia. New Zealand, al suo quinto trionfo della sua storia, ai aggiudica dunque la nona regata e chiude la serie sul 7-2.

