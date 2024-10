Maltempo in Sicilia, esondato il fiume Salso a Licata (Di sabato 19 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Oltre a Enna e Caltanissetta, si sono verificati allagamenti e danni a Catania e Agrigento. esondato il fiume Salso a Licata (Agrigento). mgg/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Maltempo in Sicilia, esondato il fiume Salso a Licata Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Oltre a Enna e Caltanissetta, si sono verificati allagamenti e danni a Catania e Agrigento.il(Agrigento). mgg/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo

Maltempo - la Toscana è sott’acqua. “Esondato il fiume Cecina” - A Bologna, i vigili del fuoco hanno effettuato circa novanta interventi, con evacuazioni a Savigno per famiglie isolate dall’esondazione del torrente Samoggia. Leggi anche: L’Italia sotto la morsa di pioggia e nubifragi nel weekend Maltempo ToscanaChiusa la SS68 “di Val Cecina” per l’esondazione del fiumeRiaperta la SS398 “Val di Cornia” in provincia di LivornoChiusa la SS1 a Cecina a ... (Thesocialpost.it)

Allerta maltempo in Liguria - evacuati i bimbi di una scuola a Recco - esondato il fiume Entella - Gli alunni di una scuola materna di Recco sono stati trasferiti in un'altra struttura scolastica più sicura a causa della piena del torrente. A Chiavari è esondato il fiume Entella.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo : a Milano esondato il fiume Lambro - Milano, 10 ott. (LaPresse) – È esondato il fiume Lambro, a Milano, dopo aver superato i livelli di guardia. Sulla città e in tutta la Lombardia, è allerta rossa per il maltempo e dalla notte sono caduti in città 40 mm di pioggia. (Lapresse.it)