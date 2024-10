Maltempo, allerta in tutta Italia: in Toscana chiesto stato di emergenza nazionale – La diretta (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Maltempo non dà tregua all’Italia il 19 ottobre, con una serie di intense perturbazioni che stanno colpendo gran parte del Paese. Piogge torrenziali e nubifragi minacciano diverse regioni, tanto che la Protezione Civile ha emanato un’allerta rossa in Emilia-Romagna, mentre sei altre regioni, compresa la stessa Emilia-Romagna, sono sotto allerta arancione per il rischio di temporali intensi, esondazioni e dissesti idrogeologici. La situazione rimane critica anche per il weekend, con piogge continue che hanno già causato numerosi disagi. Secondo le previsioni, le piogge continueranno a flagellare in particolare il Nordest, ma il Maltempo non risparmierà neanche il Centro-Sud, con le regioni meridionali come Sicilia e Calabria che potrebbero sperimentare precipitazioni da record. Thesocialpost.it - Maltempo, allerta in tutta Italia: in Toscana chiesto stato di emergenza nazionale – La diretta Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilnon dà tregua all’il 19 ottobre, con una serie di intense perturbazioni che stanno colpendo gran parte del Paese. Piogge torrenziali e nubifragi minacciano diverse regioni, tanto che la Protezione Civile ha emanato un’rossa in Emilia-Romagna, mentre sei altre regioni, compresa la stessa Emilia-Romagna, sono sottoarancione per il rischio di temporali intensi, esondazioni e dissesti idrogeologici. La situazione rimane critica anche per il weekend, con piogge continue che hanno già causato numerosi disagi. Secondo le previsioni, le piogge continueranno a flagellare in particolare il Nordest, ma ilnon risparmierà neanche il Centro-Sud, con le regioni meridionali come Sicilia e Calabria che potrebbero sperimentare precipitazioni da record.

