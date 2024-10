"La nuova scuola sentimentale" con il clavicembalista Benedetti (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovo appuntamento all’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio che domani, alle 17, ospiterà il concerto "La nuova scuola sentimentale in Europa - Le sonate per clavicembalo dall’Empfindsamkeit allo stile di Luigi XVI allo stile Galante". Si tratta dell’appuntamento di apertura della 6ª edizione del "Metamorfosi Festival – Incontri di musica da camera per San Ginesio". Protagonista del concerto sarà il clavicembalista veronese Giacomo Benedetti (foto), musicista che vanta nel suo curriculum incarichi di docente di clavicembalo e organo nel Conservatorio di Vibo Valentia, oltre che il ruolo di collaboratore al teatro del Maggio Musicale Fiorentino. È anche insegnante nella scuola di musica di Fiesole. Ilrestodelcarlino.it - "La nuova scuola sentimentale" con il clavicembalista Benedetti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovo appuntamento all’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio che domani, alle 17, ospiterà il concerto "Lain Europa - Le sonate per clavicembalo dall’Empfindsamkeit allo stile di Luigi XVI allo stile Galante". Si tratta dell’appuntamento di apertura della 6ª edizione del "Metamorfosi Festival – Incontri di musica da camera per San Ginesio". Protagonista del concerto sarà ilveronese Giacomo(foto), musicista che vanta nel suo curriculum incarichi di docente di clavicembalo e organo nel Conservatorio di Vibo Valentia, oltre che il ruolo di collaboratore al teatro del Maggio Musicale Fiorentino. È anche insegnante nelladi musica di Fiesole.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inaugurata una nuova scuola primaria ad Ambohimitombo : un segno di speranza per il Madagascar - Gli obiettivi sono chiari: garantire non solo un’istruzione di qualità, ma anche incentivare lo sviluppo sociale ed economico della regione, creando legami forti tra l’Italia e il Madagascar e avviando un processo di mutualismo che possa dare frutti a lungo termine. Gli organizzatori hanno sottolineato che l’iniziativa non si limita alla costruzione di aule, ma intende anche implementare un ... (Gaeta.it)

Sulla Libia l’ipocrisia dell’Ue non cambia : a Sabrata la nuova scuola per guardie di frontiera - 147 migranti arrivati in Italia dalla Libia nei primi nove mesi del 2024. Il progetto Sibmmil, con i suoi 60 milioni di euro stanziati dal 2017, non è altro che l’ennesimo tentativo di esternalizzare le frontiere europee, scaricando sulla Libia il contenimento dei flussi migratori. L’Europa inaugura un nuovo capitolo nella sua saga di complicità con la Libia, questa volta sotto forma di un ... (Lanotiziagiornale.it)

Conservatorio San Pietro a Majella - prende vita ‘La Nuova Scuola Compositiva napoletana’ - Come scrive l’autore, «la composizione, costituita da 4 movimenti, è intrisa di similitudini e differenze sia ad una scala macroscopica che di dettaglio ed è stata concepita col tentativo di unire alcune forme della grande tradizione occidentale con un estensivo (ma non totale) uso di nuove tecniche strumentali, tipiche dei linguaggi contemporanei degli ultimi cinquant’anni». (Anteprima24.it)