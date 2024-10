Lanazione.it - Il torneo si accende. Quattro sfide decisive

(Di sabato 19 ottobre 2024) Si va per la terza giornata nel campionato di serie C femminile:squadre in campo sabato, Volley Aglianese dalle 18:00 al Pala Capitini contro Follonica, Delfino Pescia Pieve a Nievole e Bottegone dalle 21:00 rispettivamente in casa con Livorno, a Nodica col Migliarino e a Villafranca in Lunigiana. Mentre due formazioni scenderanno in campo domenica: il Blu Volley Quarrata dalle 18:00 al PalaMelo della città del mobile contro la Folgore San Miniato. Per l’Aglianese di coach Marco Targioni si prospetta un bell’esame di maturità : Follonica è avversario temibile, avendo raccimolato 3 punti ma una sola partita disputata. "È una compagine solida e strutturata per il passaggio di categoria, disponendo di almeno 4 atlete di livello superiore", sostiene il tecnico neroverde. Recuperata Berti, è ancora in dubbio Bora.