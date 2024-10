Ilgiorno.it - Il boom turistico impone maggiori sostegni al trasporto ferroviario

(Di sabato 19 ottobre 2024) Villois Il testo della finanziaria 2025, approvato dal CdM prevede limitati, per non dire nulli, provvedimenti dedicati agli enti locali, mentre sarebbe stato opportuno prevedere una serie dia cominciare dalpubblico locale e all’istruzione obbligatoria, entrambe materie di interesse nazionale, ma riguardanti le singole realtà territoriali. La continua evoluzione attrattiva del nostro Paese, e in particolare di Milano, ma anche di altri territori lombardi, imporrebbe una politica nazionale delpubblico su ferro che faciliti gli spostamenti e agevolai il transito del turista in più zone confinanti o meno alla metropoli, in modo da aumentare l’interesse non solo a visitare ma anche a soggiornare in altre realtà oltre a quelle magari già troppo frequentate.