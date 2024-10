Genoa, Balotelli esalta Pinamonti: «Ma che gol hai fatto?» – FOTO (Di sabato 19 ottobre 2024) Le parole di Mario Balotelli, attaccante svincolato, al gol realizzato da Andrea Pinamonti contro il Bologna. Tutti i dettagli Nuovo segnale da parte di Mario Balotelli nei confronti del Genoa. L’attaccante italiano, attualmente svincolato, ha infatti esaltato la rete realizzata da Pinamonti nel 2-2 contro il Bologna. Un segnale verso i rossoblù, nella speranza che Calcionews24.com - Genoa, Balotelli esalta Pinamonti: «Ma che gol hai fatto?» – FOTO Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Le parole di Mario, attaccante svincolato, al gol realizzato da Andreacontro il Bologna. Tutti i dettagli Nuovo segnale da parte di Marionei confronti del. L’attaccante italiano, attualmente svincolato, ha infattito la rete realizzata danel 2-2 contro il Bologna. Un segnale verso i rossoblù, nella speranza che

“Ma che gol ha fatto?” - Balotelli e la storia instagram : riferimento al Genoa e a Pinamonti? - FOTO F The post “Ma che gol ha fatto?”, Balotelli e la storia instagram: riferimento al Genoa e a Pinamonti? appeared first on SportFace. Balotelli non gioca in Italia dal 2021, quando segnò 5 gol in 12 presenze con il Monza. Il Genoa di Alberto Gilardino, sotto di due gol contro il Bologna, riesce a chiudere sul 2-2 grazie alla doppietta di Andrea Pinamonti al Ferraros. (Sportface.it)

Balotelli pronto al ritorno in Serie A? L’ex Inter vicino al Genoa - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Balotelli pronto al ritorno in Serie A? L’ex Inter vicino al Genoa) © Inter-News. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . (Inter-news.it)

Balotelli Genoa - Raiola specifica : «Ecco quando si saprà la decisione definitiva» - Balotelli Genoa, le parole del procuratore Enzo Raiola su quello che sarà la sua decisione sulla proposta da parte dei rossoblu Ai microfoni di Radio Sportiva Enzo Raiola, agente di Mario Balotelli, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo possibile arrivo al Genoa. LE PAROLE – «Ho la fortuna di conoscere Zangrillo e da tempo so che […]. (Calcionews24.com)