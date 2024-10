Denuncia il marito violento: "L’ho fatto per le mie figlie" (Di sabato 19 ottobre 2024) "Ringrazio mia madre per il suo coraggio". Una giovane di 19 anni, di origine senegalese, ieri ha scandito queste parole in tribunale, nel processo in cui suo padre, un 64enne, ieri presente in aula. È accusato di maltrattamenti verso la mamma e anche lei stessa. Poco prima, dalla deposizione della donna africana, una 51enne, era emersa tutta la fatica del percorso per distaccarsi dal marito e lasciarsi alle spalle anni di presunte violenze. Sentita davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, la 51enne, che prima di trasferirsi nella Bassa aveva vissuto col marito per una decina di anni in Senegal - dove sarebbero iniziate le vessazioni - ha confermato le condotte che avrebbe subito. Ilrestodelcarlino.it - Denuncia il marito violento: "L’ho fatto per le mie figlie" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Ringrazio mia madre per il suo coraggio". Una giovane di 19 anni, di origine senegalese, ieri ha scandito queste parole in tribunale, nel processo in cui suo padre, un 64enne, ieri presente in aula. È accusato di maltrattamenti verso la mamma e anche lei stessa. Poco prima, dalla deposizione della donna africana, una 51enne, era emersa tutta la fatica del percorso per distaccarsi dale lasciarsi alle spalle anni di presunte violenze. Sentita davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, la 51enne, che prima di trasferirsi nella Bassa aveva vissuto colper una decina di anni in Senegal - dove sarebbero iniziate le vessazioni - ha confermato le condotte che avrebbe subito.

