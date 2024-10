«Dal Governo Meloni propaganda securitaria ultra conservatrice» (Di sabato 19 ottobre 2024) «Vorrei condividere la mia preoccupazione per la piega contro i diritti civili che la nostra nazione sta subendo. Nel 2022, poco dopo il suo insediamento, il Governo di destra presieduto da Giorgia Meloni emanò il decreto “anti rave party” con cui di fatto inaspriva in modo smisurato le pene per Ilpiacenza.it - «Dal Governo Meloni propaganda securitaria ultra conservatrice» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di sabato 19 ottobre 2024) «Vorrei condividere la mia preoccupazione per la piega contro i diritti civili che la nostra nazione sta subendo. Nel 2022, poco dopo il suo insediamento, ildi destra presieduto da Giorgiaemanò il decreto “anti rave party” con cui di fatto inaspriva in modo smisurato le pene per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il piano anti evasione del governo Meloni arriva in Manovra : chi sarà obbligato a pagare con carta - Il governo Meloni lancerà una norma che obbliga chi vuole dedurre certe spese dalla dichiarazione dei redditi - quelle di rappresentanza, quindi per pranzi o viaggi di lavoro, ad esempio - a usare metodi tracciabili di pagamento: bonifico o carta di credito. Continua a leggere . In più, l'esecutivo si è impegnato a far collegare i Pos ai registratori di cassa per limitare l'evasione. (Fanpage.it)

Albania - il nuovo complotto di Meloni su parlamentari Pd e giudici : cosa farà ora il governo - Ma la sentenza europea su cui si sono basati, arrivata il 4 ottobre, era chiara e aveva già avuto lo stesso effetto in altri casi. Ora il governo potrebbe provare a sistemare la situazione con un decreto. Continua a leggere . La presidente del Consiglio ha attaccato i parlamentari del Pd: avrebbero "anticipato" la decisione dei giudici che ieri non hanno convalidato il fermo dei 12 migranti ... (Fanpage.it)

Il governo va allo scontro. Meloni : "Subito un Cdm" - L'ira della premier che pensa a un decreto per stilare una lista di Stati: "Non spetta ai giudici stabilire se un Paese sia sicuro". (Ilgiornale.it)