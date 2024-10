Cpr Albania, Landini: “Attacco a magistratura da Meloni e Salvini gravissimo” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Quello che sta succedendo in queste ore cioè l’Attacco diretto all’autonomia della magistratura da parte del presidente del consiglio e del vicepresidente del consiglio è di una gravità assoluta. Vogliono mettere in discussione i principi e valori della nostra costituzione. L’autonomia e l’indipendenza della magistratura nascono proprio per non ritornare al fascismo, questo deve essere chiaro”. Così il segretario Cgil Maurizio Landini a margine della manifestazione di Piazza del Popolo a Roma sulle critiche da parte della destra alla decisione del tribunale di Roma che ha bocciato il trattenimento dei 12 migranti nel Centro per il rimpatrio di Gjader in Albania. Lapresse.it - Cpr Albania, Landini: “Attacco a magistratura da Meloni e Salvini gravissimo” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Quello che sta succedendo in queste ore cioè l’diretto all’autonomia dellada parte del presidente del consiglio e del vicepresidente del consiglio è di una gravità assoluta. Vogliono mettere in discussione i principi e valori della nostra costituzione. L’autonomia e l’indipendenza dellanascono proprio per non ritornare al fascismo, questo deve essere chiaro”. Così il segretario Cgil Maurizioa margine della manifestazione di Piazza del Popolo a Roma sulle critiche da parte della destra alla decisione del tribunale di Roma che ha bocciato il trattenimento dei 12 migranti nel Centro per il rimpatrio di Gjader in

