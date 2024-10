Cerno: “Le balle della magistratura rossa nella sentenza sui migranti in Albania” (Di sabato 19 ottobre 2024) Il business miliardario dell’immigrazone – Tommaso Cerno, giornalista e direttore de ‘Il Tempo’, commenta la sentenza dei giudici che hanno deciso il ritorno dei “migranti” dall’Albania in Italia. ? Le balle della magistratura rossa nella sentenza sui migranti in Albania. pic.twitter.com/zzURGSZKPE — Tommaso Cerno (@TommasoCerno) October 18, 2024 Imolaoggi.it - Cerno: “Le balle della magistratura rossa nella sentenza sui migranti in Albania” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il business miliardario dell’immigrazone – Tommaso, giornalista e direttore de ‘Il Tempo’, commenta ladei giudici che hanno deciso il ritorno dei “” dall’in Italia. ? Lesuiin. pic.twitter.com/zzURGSZKPE — Tommaso(@Tommaso) October 18, 2024

