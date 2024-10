Avverse condizioni meteo: rinvio UFFICIALE delle gare di campionato (Di sabato 19 ottobre 2024) Con un comunicato UFFICIALE, la Delegazione Provinciale ha annunciato la sospensione delle gare agonistiche. I campionati si fermano: ecco cosa sta succedendo Una volta archiviata la pausa riservata agli impegni delle Nazionali, diversi campionati in giro per l’Europa hanno già scaldato i motori con i primi anticipi del turno settimanale. L’ottavo turno del campionato di Serie A comincerà invece tra poche ore, presentando appuntamenti tutt’altro che banali che contribuiranno a delineare il volto di una classifica ancora in costruzione. A tenere banco in determinate province, però, è ancora una volta lo spauracchio maltempo. Campionati nel caos: il motivo (LaPresse) – Calciomercato.itSe fino a questo momento non si segnalano partite di Serie A a rischio rinvio, diverso è invece il discorso riguardante le categorie minori. Calciomercato.it - Avverse condizioni meteo: rinvio UFFICIALE delle gare di campionato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Con un comunicato, la Delegazione Provinciale ha annunciato la sospensioneagonistiche. I campionati si fermano: ecco cosa sta succedendo Una volta archiviata la pausa riservata agli impegniNazionali, diversi campionati in giro per l’Europa hanno già scaldato i motori con i primi anticipi del turno settimanale. L’ottavo turno deldi Serie A comincerà invece tra poche ore, presentando appuntamenti tutt’altro che banali che contribuiranno a delineare il volto di una classifica ancora in costruzione. A tenere banco in determinate province, però, è ancora una volta lo spauracchio maltempo. Campionati nel caos: il motivo (LaPresse) – Calciomercato.itSe fino a questo momento non si segnalano partite di Serie A a rischio, diverso è invece il discorso riguardante le categorie minori.

