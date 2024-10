Usa, Lucidi “Premio Eccellenza Italiana celebra merito e talento” (Di venerdì 18 ottobre 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il Premio Eccellenza Italiana celebra il merito e il talento. L’Italia è il principale influencer culturale degli Stati Uniti, dobbiamo valorizzare le straordinarie competenze del Made in Italy, non solo nel food e nel fashion”. Lo dice Massimo Lucidi, presidente della Fondazione e-Novation e organizzatore del Premio Eccellenza Italiana 2024, a margine della premiazione che si è svolta a Washington. xp6/sat/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Usa, Lucidi “Premio Eccellenza Italiana celebra merito e talento” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ilile il. L’Italia è il principale influencer culturale degli Stati Uniti, dobbiamo valorizzare le straordinarie competenze del Made in Italy, non solo nel food e nel fashion”. Lo dice Massimo, presidente della Fondazione e-Novation e organizzatore del2024, a margine della premiazione che si è svolta a Washington. xp6/sat/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo

