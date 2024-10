"Sport e digitale. Equilibrio e consapevolezza per il benessere dei giovani": Alberto Pellai a Piacenza per Liberi dalla Rete (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Sport e digitale. Equilibrio e consapevolezza per il benessere dei giovani": Alberto Pellai a Piacenza per Liberi dalla Rete. Appuntamento il 22 ottobre alle 20,30 all'Auditorium Santa Margherita, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Via Sant'Eufemia 12, Piacenza.Alberto Pellai, l’autore Ilpiacenza.it - "Sport e digitale. Equilibrio e consapevolezza per il benessere dei giovani": Alberto Pellai a Piacenza per Liberi dalla Rete Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "per ildei":per. Appuntamento il 22 ottobre alle 20,30 all'Auditorium Santa Margherita, Fondazione die Vigevano, Via Sant'Eufemia 12,, l’autore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

"Sport e digitale. Equilibrio e consapevolezza per il benessere dei giovani": Alberto Pellai a Piacenza per Liberi dalla Rete - "Sport e digitale. Equilibrio e consapevolezza per il benessere dei giovani": Alberto Pellai a Piacenza per Liberi dalla Rete. Appuntamento il 22 ottobre alle 20,30 all'Auditorium Santa Margherita, ... (ilpiacenza.it)

Piacenza, tradizione di frontiera - Una provincia ricca di ingredienti e di influenze ma con un solo ristorante stellato, La Palta della cheffe Isa Mazzocchi a Borgonovo Val Tidone. Non mancano però i locali interessanti, come, nel capo ... (ilgiornale.it)

Profilo falso sui social per la sindaca di Piacenza: “Non accettate richieste d’amicizia” - Katia Tarasconi denuncia un furto d’identità riguardo il finto profilo. “Alcuni cittadini hanno chiamato in Comune stamattina per chiedere spiegazioni. Ho denunciato alla Polizia postale” ... (ilrestodelcarlino.it)