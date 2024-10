Gaeta.it - Scoperto impianto clandestino: titolare di supermercati a Latina arrestato per furto di energia

Un controllo mirato ha portato alla scoperta di un sistema di bypass illegale installato in duedi. Il, un uomo di 40 anni, è statodalla polizia perdielettrica. L'operazione ha rivelato una situazione preoccupante, con le attività commerciali che, nonostante avessero frigoriferi e congelatori attivi, registravano un consumo estremamente ridotto di. La situazione ha destato sospetti e ha portato all'intervento delle autorità competenti. L'indagine e il controllo neiLa vicenda ha avuto inizio quando i tecnici di E-Distribuzione, responsabili della gestione della rete elettrica, hanno effettuato un controllo nei due: uno situato in Via Pio VI e l'altro in Viale Nervi.