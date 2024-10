Napoli, tutto fermo per il rinnovo di Kvaratskhelia. La richiesta di 8 milioni frena la trattativa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Napoli, nessun passo in avanti per il rinnovo di Kvaratskhelia La trattativa tra il Napoli e Kvicha Kvaratskhelia per il rinnovo contrattuale stenta a decollare, L'articolo Napoli, tutto fermo per il rinnovo di Kvaratskhelia. La richiesta di 8 milioni frena la trattativa proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Napoli, tutto fermo per il rinnovo di Kvaratskhelia. La richiesta di 8 milioni frena la trattativa Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di venerdì 18 ottobre 2024), nessun passo in avanti per ildiLatra ile Kvichaper ilcontrattuale stenta a decollare, L'articoloper ildi. Ladi 8laproviene da ForzAzzurri.net.

Kvaratskhelia - gelo sul rinnovo. Il Napoli sta entrando nell’ordine di idee di perderlo in estate (Tmw) -  L'articolo Kvaratskhelia, gelo sul rinnovo. Il Napoli sta entrando nell’ordine di idee di perderlo in estate (Tmw) sembra essere il primo su ilNapolista. Il rinnovo di Kvaratskhelia è lontano, la cessione in estate invece è sempre più probabile.  Perché sarà l’ultima estate per guadagnare cifre importanti, dopo che il Paris Saint Germain ha offerto 100 milioni in quella appena trascorsa. (Ilnapolista.it)

Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli - la vicenda non si sblocca! ADL valuta ipotesi di cederlo in estate - La situazione si complica ulteriormente considerando il già elevato ingaggio di Victor Osimhen, ceduto in prestito al Galatasaray, ma con un contratto che pesa ancora sul bilancio del club. Un nuovo gioiellino per il Napoli? Se Kvaratskhelia dovesse lasciare, De Laurentiis avrebbe la possibilità di investire in un altro giovane talento, potenzialmente a un costo inferiore, mantenendo così il ... (Napolipiu.com)

Napoli e il Rinnovo di Kvaratskhelia : Attenzione al Patatrac - Marchetti ha commentato: “E’ ancora tutto aperto. Questa divergenza potrebbe rivelarsi problematica se non affrontata con la giusta diplomazia. Attualmente, la distanza tra la richiesta del giocatore e l’offerta del club è di 2 milioni di euro: mentre Aurelio De Laurentiis propone un contratto da 6 milioni di euro a stagione, Kvaratskhelia mira a un compenso di almeno 8 milioni netti. (Napolipiu.com)