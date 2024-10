Maltempo in Toscana, Giani: “Ho chiesto lo stato di calamità nazionale per 6 province” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Maltempo sta devastando anche la Toscana, attraverso rovesci torrenziali e frane. "Nella giornata di oggi dichiarerò lo stato di calamità regionale e farò richiesta di stato di calamità nazionale anche se limitato ad alcune zone, ma ad esempio la situazione a Campiglia Marittima lo richiede" L'articolo Maltempo in Toscana, Giani: “Ho chiesto lo stato di calamità nazionale per 6 province” proviene da Firenze Post. .com - Maltempo in Toscana, Giani: “Ho chiesto lo stato di calamità nazionale per 6 province” Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilsta devastando anche la, attraverso rovesci torrenziali e frane. "Nella giornata di oggi dichiarerò lodiregionale e farò richiesta didianche se limitato ad alcune zone, ma ad esempio la situazione a Campiglia Marittima lo richiede" L'articoloin: “Holodiper 6” proviene da Firenze Post.

