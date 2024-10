Linkiesta.it - Le pressanti ingerenze russe per influenzare le elezioni in Moldova

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 20 ottobre si svolge il primo turno dellepresidenziali ine il referendum per inserire in Costituzione un riferimento al percorso verso l’Unione Europea. Si tratta di un appuntamento molto importante per il Paese che confina con l’Ucraina in guerra e il cui stesso territorio è parzialmente occupato da truppe, nella regione separatista della Transnistria. La presidente europeista Maia Sandu cerca la conferma ed è data dai sondaggi al trentacinque per cento, mentre tra i suoi principali sfidanti figura l’ex procuratore generale Alexandr Stoianoglo, sostenuto dall’ex presidente filorusso Igor Dodon, con circa il dieci per cento dei consensi. Il terzo candidato è l’ex sindaco di B?l?i, Renato Usatîi, che nelle presidenziali del 2020 ottenne il sedici per cento, anch’egli compromesso con il regime russo.